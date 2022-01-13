ارتفاع جماعي لبورصات الخليج بقيادة أسهم البنوك والطاقة

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع جماعي، الخميس، بدعم مكاسب قوية لأسهم البنوك والطاقة على نحو خاص، مع بقاء أسعار النفط الخام قرب أعلى مستوى في 3 أشهر.

وحافظت أسعار النفط على مستوى قرب 85 دولارا لمزيج برنت، وفوق 82 دولارا لخام تكساس الأمريكي، رغم انخفاضهما قليلا في التعاملات المسائية بنسبة 0.16 بالمئة و0.35 بالمئة بحلول الساعة 12:40 (ت.غ).

وصعد مؤشر السوق السعودية لخامس جلسة على التوالي، مسجلا ارتفاعا جديدا الخميس بنسبة 1.02 بالمئة إلى 12079 نقطة، بدعم مكاسب قوية لأسهم قطاعي الطاقة والبنوك.

وفي الإمارات، زاد مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3214.6 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهم بنك الإمارات دبي الوطني مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.14 بالمئة، وزاد سهم "إعمار" بنسبة 0.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.66 بالمئة إلى 8426.4 نقطة، مدعوما خصوصا بمكاسب قوية لأسهم البنوك، بقيادة بنك رأس الخيمة الوطني وبنك أبوظبي الأول، مرتفعين بنسبة 6.82 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.27 بالمئة إلى 12318 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما بنك قطر الدولي ومنتج البتروكيماويات "مسيعيد"، مرتفعين بنسبة 3.58 بالمئة و3.13 بالمئة على الترتيب.

وقفز المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 1.51 بالمئة إلى 8058.1 نقطة، وقاد المكاسب سهم "القرين" للصناعات البتروكيماوية مرتفعا بنسبة 4.75 بالمئة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1.64 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4266.93 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم مصرفية يتصدرها بنك عمان الوطني مرتفعا بنسبة 3.96 بالمئة.

وزاد مؤشر البحرين بنسبة 0.65 بالمئة إلى 1804.3 نقطة، بدعم أسهم قطاع البنوك ايضا، يتقدمها سهم البنك الأهلي المتحد مرتفعا بنسبة 1.86 بالمئة.

المصدر / الأناضول