"بينيت" يتلقى دعوة من "بوتين" لزيارة روسيا

تلقى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، الخميس، دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة روسيا خلال محادثة هاتفية جرت بينهما.

جاء ذلك حسبما نشر المتحدث الرسمي باسم بينيت، أوفير جندلمان، على صفحته الشخصية بتويتر.

وقال جندلمان: "كان الحديث جيدًا، حيث هنأ خلاله بينيت الرئيس بوتين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد".

وأردف في تغريدة ثانية: "‏بدوره وجّه الرئيس بوتين دعوة إلى بينيت وقرينته، لزيارة مدينة سانت بطرسبرغ (ثاني أكبر مدينة في روسيا)".

وأشار في تغريدة ثالثة إلى أنهما "تحدثا حول عدة قضايا، وعلى رأسها ملفات الأمن الإقليمي, واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق في المنطقة".

وذكر أنهما، ناقشا "التحديات الأمنية على الساحة الدولية".

وعلى خلفية المحادثات الجارية في فيينا بين الدول الكبرى وإيران، طالب بينيت، بحسب جندلمان، بالوقوف "الحازم ضد التقدم الذي حققته إيران في مشروعها النووي".

وتعارض (إسرائيل) المباحثات بين القوى الدولية، مع إيران في فيينا، حول برنامجها النووي.

المصدر / الأناضول