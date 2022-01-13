إصابة 7 أسيرات في سجن "الدامون" بفيروس كورونا

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، بإصابة 7 أسيرات بفيروس كورونا في سجن "الدامون".

وبين نادي الأسير، في بيان صحفي، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزلت الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن، وهن: شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة، حيث تم الكشف عن إصابتهن بعد مرور فترة من ظهور الأعراض عليهن، أما الأسيرتان شروق البدن ونورهان عواد فقد كُشف عن إصابتهما حديثا.

ولفت أن الأسيرات في حالة صحية جيدة، وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن.

يذكر أنه ومنذ بداية انتشار الوباء استخدمت إدارة سجون الاحتلال الفيروس كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال جملة من الإجراءات التنكيلية أبرزها العزل المضاعف.

وأشار نادي الأسير إلى أن أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار كورونا وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر نيسان العام الماضي وحتّى اليوم وصلت إلى 409 إصابات.

وسُجلت مؤخرا إصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات في سجون: النقب، وعوفر، وريمون، بالإضافة للدامون.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات، خاصة أنه تم الكشف عن إصابة مجموعة منهن بعد مرور فترة على ظهور الأعراض عليهن، الأمر الذي يؤكد مجددا سياسة الإهمال وانعدام الإجراءات الوقائية داخل أقسام الأسرى والأسيرات.

يذكر أن الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا اللقاح ضد فيروس "كورونا"، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة جرت مع تصاعد عدد الإصابات بين صفوفهم العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين