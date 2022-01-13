قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الخميس، تظاهرة حاشدة انطلقت من مفرق قرية سعوة الأطرش احتجاجًا على عمليات تجريف الأراضي وتحريشها في أراضي الفلسطينيين بالنقب المحتل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات شرطة الاحتلال قمعت التظاهرة بقنابل الغاز والصوت والمياه العادمة والرصاص المطاطي، والهراوات.

وأوضحت المصادر أن عددًا من المتظاهرين أصيبوا بقنابل الصوت والرصاص المطاطي بقمع الاحتلال التظاهرة وتفريقها.

وانتشرت قوات معززة من شرطة الاحتلال وفرق الخيالة قبيل البدء بالتظاهرة في محيط مفرق سعوة-الأطرش، حيث قمعت الشرطة التظاهرة في الدقائق الأولى من انطلاقها.

واحتشد عصر اليوم مئات الفلسطينيين بينهم قيادات في الحركة الإسلامية وأعضاء عرب في كنيست الاحتلال الإسرائيلي للاحتجاج على عمليات تجريف أراضي نقع بئر السبع.

نقل إصابة جراء قمع قوات الاحتلال للمواطنين في النقب المحتل pic.twitter.com/oRC4J5XXn6 — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 13, 2022

قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز صوب المتظاهرين على مفرق سعوة الأطرش بالنقب المحتل pic.twitter.com/Ll8UKhWpnu — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 13, 2022

إصابات بقمع شرطة الاحتلال لتظاهرة في النقب؛ رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الفلسطينيين pic.twitter.com/AUeMDYRmsz — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 13, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين