وفاتان و528 إصابة بـ "كورونا" في الضفة والقطاع

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، و528 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و298 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة خلال تقريرها اليومي بشأن تطورات الحالة الوبائية في فلسطين، إن حالتي الوفاة سجلتا في مدينة بيت لحم فيما لم تسجل وفيات جديدة في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 32، طوباس 28، بيت لحم 73، رام الله والبيرة 110، طولكرم 29، نابلس 59، الخليل 47، جنين 17، سلفيت 3، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 13، قطاع غزة 114.

وأكدت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 5، طوباس 4، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 59، طولكرم 7، نابلس 14، الخليل 38، جنين 11، سلفيت 2، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 114.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 93 مصابا، بينهم 19 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين