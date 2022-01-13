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السجن 7 سنوات لصيني أحرق إمدادات الإنترنت بسبب بطء الشبكة

13 يناير 2022 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
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حُكم على رجل في الصين بالسجن سبع سنوات لتدميره محوّلا للإنترنت على الطريق العام بحجة البطء في سرعة الاتصال بالشبكة.

وأظهرت وثيقة نشرها موقع محكمة مدينة سينشي بمنطقة غوانغشي في جنوب الصين أن الرجل المدعو لان أضرم النار في علبة للأسلاك بعيد خروجه مستاءً من مقهى للإنترنت في المدينة بسبب بطء الشبكة.

وأدت خطوته هذه إلى قطع الإنترنت عن حوالي أربعة آلاف أسرة وعن مستشفى عام لفترة تراوح بين 24 ساعة و48، مع أضرار بلغت قيمتها 20 ألف يوان (3145 دولارا).

وتمكنت السلطات من تحديد هوية المشتبه به من خلال ضبط أداة الجريمة وهي ولاعة.

المصدر / وكالات
تلجرام
#الصين #سجن #الانترنت

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