دعوات لتظاهرات في مناطق الـ48 نصرةً للنقب

دعت الحراكات الشبابية والأحزاب الوطنية في أراضي الـ 48 الفلسطينيين للمشاركة في سلسلة تظاهرات ستنظمها، اليوم الخميس، نصرة لأهالي النقب، واحتجاجا على ما تتعرض له قرية الأطرش من تجريف للأراضي وتحريشها من سلطات الاحتلال.

وناشدت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، العرب الفلسطينيين للمشاركة في المظاهرة الشعبية، عصر اليوم الخميس على مفرق سعوة - الأطرش.

وأشارت اللجنة إلى تنظيم سلسلة تظاهرات اليوم في مناطق عدة تحت عنوان "لن نترك النقب وحيدا"

كما ستنظم تظاهرة في مدخل مدينة أم الفحم، عصر غد الجمعة.

84 معتقلا من النقب

وفي سياق متصل، قال مُركّز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، جمعة الزبارقة، إن "حملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية، أمس الأربعاء والليلة الماضية، طالت 84 عربيا من أبناء النقب".

وأكد في تصريح لموقع "عرب 48" أن "الاعتقالات التي طالت الشبان والفتيات والأطفال أيضا لن تثنينا عن مواصلة النضال للدفاع عن أهلنا وأرضنا في النقب، وأن كل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية لتخويف الناس لن ينجح وسيفشل ويتحطم على صخرة صمود الأهل في النقب، ونحن نصر على العيش بكرامة على أرض وطننا وفي نقبنا العربي".

وأعلنت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت في المواجهات التي شهدتها رهط وتل السبع وشقيب السلام، الليلة الماضية، 21 شابا على خلفية الاحتجاجات على أعمال التجريف والتحريش التي نفذتها جرافات الاحتلال و (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال") خلال الأيام الماضية.