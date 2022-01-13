"شؤون الأسرى" يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرات في "الدامون"

حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن حياة الأسيرات في سجن "الدامون"، اللواتي تم عزلهن بالكامل بعد إصابة خمس منهن بفيروس "كورونا".

وأكد اللواء أبو بكر، وفق بيان صحفي للهيئة، أن تسلل الفيروس إلى داخل السجن، دلالة واضحة على مدى الاستهتار واللامبالاة اللذين تنتهجهما إدارة السجون في التعامل مع الأسيرات، وأن إصابة الأسيرات الخمس، يعيدنا إلى قبل عدة شهور عندما انتشرت الإصابات في صفوف الأسرى.

وطالب بضرورة أن يكون هناك تحرك دولي لحماية الأسرى والمعتقلين، لافتاً إلى أن تشكيل لجنة طبية محايدة فلسطينية ودولية، أصبح أمراً ملحاً، لمتابعة أوضاع الأسرى الصحية في كافة السجون والمعتقلات، لا سيما المصابين منهم، وتقديم الرعاية لهم، وكذلك طمأنة عائلاتهم.

يُذكر أن عدد الأسيرات القابعات حالياً بمعتقل "الدامون" 33 أسيرة، وقد تم إدخالهن الليلة الماضية إلى الحجر الصحي.

المصدر / فلسطين أون لاين