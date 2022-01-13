"الاحتلال" يُسجِّل أكثر من 48 ألف إصابة بـ "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم تسجيل 48,095 إصابة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الإصابات الجديدة، عقب إجراء 400 ألف فحص لتشخيص الإصابة بـ"كورونا"، بما في ذلك فحوصات PCR والفحوصات السريعة (أنتيجين/ الأجسام المضادة)، لتصل نسبة الفحوصات الموجبة إلى 12%.

ومنذ منتصف الليلة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم، سجلت 2286 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الإصابات النشطة إلى 258,664 حالة نشطة، ليبلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا بالبلاد 1,669,629 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8,290 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشاء الفيروس في البلاد في آذار/ مارس 2020.

وفي ظل تفشي الفيروس بلغ معامل تناقل العدوى R) 2.02)، حيث لوحظ الارتفاع المتواصل بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، إذ يرقد في مستشفيات البلاد 283 مصابا بحالة خطيرة و76 مصابا بحالة حرجة و65 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وربط 9 حالات بجهاز "الإيكمو" لدعم وظائف الجهاز التنفسي.

المصدر / فلسطين أون لاين