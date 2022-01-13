فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أونروا" تدعو للإفراج عن الأسير الطفل "نخلة"

محكمة أريحا تمدد اعتقال 4 أسرى محررين

تشييع جثمان الشهيد المسن "عمر أسعد" شمال رام الله

دعوات لأوسع التحام جماهيري مع المستوطنين لصد اقتحام "برقة" مساء اليوم

المفتي يدين اعتداءات الاحتلال على المساجد

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بكأس أمم إفريقيا

"الكيلة": لا علاقة بين قرارات التنقل الداخلي ووفاة الطفل "النواتي"

حقوقي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن طرد النواتي من المستشفى

وفاتان و528 إصابة بـ "كورونا" في الضفة والقطاع

الاحتلال يمدد توقيف الأسير الجريح "الأطرش" ثمانية أيام

إغلاق المدارس والبنوك في لبنان تزامناً مع مظاهرات "يوم الغضب"

13 يناير 2022 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلنت جمعية المصارف في لبنان عن إغلاق البنوك، اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر، والذي أطلق عليه بـ"يوم الغضب" بمختلف الأنحاء البلاد.

وذكرت جميعة المصارف، في بيان لها، أن القرار يأتي حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظرًا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب غدا"، وفق (الوكالة الوطنية للإعلام).

وفي السياق ذاته، أعلن عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي بلبنان، إغلاق المدارس والجامعات اليوم، فيما وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ تدابير أمنية، بالتزامن مع الدعوة للتظاهر  فيما سميه "بيوم الغضب"، والتي أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري.

وكان الاتحاد العمالي العام وعدد من الاتحادات العمالية وخصوصاً عمال النقل البري، قد دعت لتظاهرات اليوم، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

المصدر / وكالات
تلجرام
#لبنان #مظاهرات في لبنان #يوم الغضب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة