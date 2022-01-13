إعلان توظيف مدرب كهربائي سيارات بالأونروا

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بغزة تعلن فيه عن وظيفة مدرب كهربائي سيارات Trades Instructor-Auto Electrician للعمل بدائرة التربية والتعليم ( مقر التدريب المهني ) بمقر الأونروا بغزة.

مهام الوظيفة

• ينظم ويطور موضوع التخصص.

• ينسق تدريس المادة مع الموضوعات التي يدرسها مدرسون آخرون.

• يضمن التنفيذ السليم لمنهج الموضوع وتقييم فعاليته تحت إشراف المشرفين المعنيين.

• يحتفظ بسجلات ومراقبة الإمدادات المختلفة للقسم وللرعاية والاستخدام السليم للمرافق والمعدات.

• يشارك في الأنشطة المنهجية المشتركة في المركز وفي الدورات الصيفية المختلفة عند الاقتضاء.

• يشارك مع الموظفين الآخرين في الحفاظ على النظام والانضباط في المركز.

• يؤدي واجبات أخرى قد يتم تعيينها.

الكفاءات والمؤهلات والمهارات المطلوبة

• تطبق القيم الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بالاحتراف والنزاهة واحترام التنوع والكفاءات الأساسية للتواصل والعمل مع الناس والسعي لتحقيق النتائج افتراضيًا.

• الانتهاء بنجاح من التعليم الثانوي الكامل.

• دورة فنية لما بعد الثانوي مدتها سنتان في كهربائي سيارات أو أي دورات أخرى تتعلق بالتجارة ليتم تدريسها.

• خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة مرضية كمدرب "ج" في التجارة إلى المدرسين ، بالإضافة إلى خبرة عمل لمدة عام في التجارة ، أو في وظيفة فنية ذات صلة.

• إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

شروط الخدمة

• الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري 1،164 دولار شهري .

• مدة العقد: ثلاث سنوات بما في ذلك 1 سنة فترة اختبار.

• الإجازة: 36 يومًا من الإجازة السنوية للموظفين الذين يحضرون إلى مراكز عمل الأونروا مع ستة أيام عمل في الأسبوع. 30 يومًا من الإجازة السنوية للموظفين الذين يحضرون إلى مراكز عمل الأونروا لمدة خمسة أيام عمل في الأسبوع.

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 171847

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Trades Instructor-Auto Electrician

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 25/1/2022