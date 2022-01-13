"معروف": 1260 انتهاكًا بحق الإعلاميين في فلسطين خلال 2021

رصد المكتب الإعلامي الحكومي، 1260 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية في فلسطين ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية وأجهزة أمن السلطة خلال عام 2021.

واستعرض رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، تقرير الحريات الإعلامية في 2021، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بمقر المكتب في مدينة غزة.

وقال معروف، إن وحدة الرصد والمتابعة في المكتب سجلت 1260 حالة انتهاك بحق الإعلاميين، بينها 1070 انتهاكًا ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بالتواطؤ مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي، لطمس الرواية الفلسطينية، و190 انتهاكا ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في رام الله وجهات مجهولة.

وبين معروف أن الاحتلال الإسرائيلي زاد في اعتداءاته بحق الصحفيين والإعلاميين، وكان أشرسها خلال شهر مايو الماضي، بهدف قتلهم وتدمير مؤسساتهم ومنازلهم في قطاع غزة، مسجلاً أكثر من 100 حالة انتهاك في القطاع.

وذكر رئيس المكتب الإعلامي، أن عدد شهداء الصحافة ارتفع منذ عام 2000 إلى 47 شهيداً صحافياً، وذلك بعد استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين خلال عدوان الاحتلال على القطاع في مايو الماضي.

وأوضح معروف أن اعتداء الاحتلال على القطاع تزامن مع استخدامه القوة المباشرة والمفرطة بالأراضي المحتلة، لقمع الصحافيين والصحافيات ووسائل الإعلام من أجل إقصائهم وإبعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية، ما جعل الصحافيين الميدانيين والمصورين في مقدمتهم، يدفعون أثماناً باهظة للتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالهم المهنية ونقل الحقيقة.

ووثق التقرير استشهاد صحفي واحد، وأكثر من 270 إصابة واعتداء بينهم 13 بشظايا صواريخ الاحتلال في قطاع غزة خلال شهر مايو، و 176 حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء وإبعاد وحبس منزلي بحق الصحفيين، عدا عن توثيق 229 حالة منع من التغطية وتعطيل عمل الصحفيين.

وأشار معروف إلى تسجيل 192 حالة انتهاك من قبل مواقع التواصل الاجتماعي وتحريض وإغلاق لمؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

ورصد التقرير 123 حالة تدمير وتحطيم واقتحام لمؤسسات ومنازل ومطابع ومركبات صحفيين بينهم (86 حالة تدمير لمؤسسات إعلامية وإعلانية ودور نشر ومنازل ومركبات خلال العدوان على قطاع غزة)، إضافة إلى 45 حالة مصادرة معدات وسحب هويات ومنع من السفر، وكذلك 34 حالة تعذيب ومضايقات داخل السجون وفرض غرامات مالية.

وأكد معروف أن الاعتقالات اليومية للصحفيين بدون تهمة تستدعي من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة سلطات الاحتلال، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222) الذي يضمن حماية الصحافيين.

واستهجن أسلوب الاحتلال إعادة اعتقال الصحفيين المحررين، المتنافي مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يضمن حماية الصحفيين، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

وطالب معروف المجتمع الدولي بالتحرك لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الإعلام العاملة في فلسطين ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

ودعا الجهات الحقوقية للتحرك لوقف جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن 19 صحفيا معتقلاً في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين