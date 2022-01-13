وظيفة أمين مستودع في شركة محلية

إعلان توظيف صادر عن شركة المشتل للاستثمارات السياحية تعلن فيه عن حاجتها لتعيين أمين مستودع في مقرها الرئيسي بمدينة غزة.

الواجبات والمسؤوليات

- استلام البضائع الواردة للمخازن حسب الأصول وفحصها ظاهرياً والتأكد من مطابقتها لطلبات الشراء من حيث الكمية والجودة وتسجيلها وتخزينها بطريقة سليمة ومنظمة والمحافظة عليها من التلف أو الضياع.

- تسجيل عمليات الشراء والمحافظة على قاعدة البيانات، وإجراء الجرد المادي للمخزون لمطابقة المخزون الفعلي والتقارير التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.

- الصرف حسب الأصول وتنزيل الكمية المصروفة من بطاقة الصنف والسجلات وكافة مستندات التخزين ذات العلاقة.

- ضمان التسليم في الوقت المناسب للإمدادات إلى الأقسام المعنية

- الاشراف على حركة العمل داخل المستودع والمحافظة على المظهر العام واللائق من حيث الترتيب والنظافة.

- مراقبة الحد الأدنى والحد الأعلى للمخزون والانتباه الى اللوازم قبل نفاذها بفترة تكفي لشراء غيرها وتوريدها للمستودع، المشاركة في عمليات الجرد المستمرة لموجودات المخازن للتأكد من مطابقة ارصدة اللوازم بالسجلات على الموجود الفعلي.

- استلام الكميات المرتجعة من الأقسام والاقرار بصلاحيتها وجودتها وتحرير اذن ارتجاع بالكميات المرتجعة.

- اعداد سجلات واضحة فيما يتعلق بالمدخلات، المخرجات، الكميات، تواريخ وأرقام اذونات الصرف، وجميع البيانات اللازمة لتسهيل عملية الرجوع الى هذه السجلات واستخراج البيانات المطلوبة.

- الحفاظ على المخزون على أساس يومي ومتابعة الأصناف الراكدة والتالفة ورفع تقرير شهري بذلك.

- اقتراح الإجراءات التحسينية والعلاجية والوقائية التي من شأنها تحسين أداء العمل.

- تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية.

- أي مهام أخرى يكلف بها في نطاق تخصصه الوظيفي.

المؤهلات والخبرات

- شهادة جامعية/كلية في تخصص المحاسبة أو أي تخصص ذو صلة.

- خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال المستودعات والتخزين.

- مهارات عالية في استخدام الحاسوب وبرامج Microsoft Office خاصة البرامج التي تدعم قواعد البيانات المتعلقة بإدارة المستودعات والمخازن.

- تحمل ضغط العمل، والعمل ضمن الفريق.

- مهارات عالية في التواصل والتخطيط والتنظيم وكتابة التقارير.

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

- اللباقة وحسن التعامل مع الاخرين.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني الموجود أسفل الإعلان .

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم السبت الموافق 15/01/2022.

- البريد الالكتروني | [email protected]