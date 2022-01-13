وظيفة شاغرة بجمعية إغاثية فلسطينية

إعلان توظيف صادر عن جمعية إغاثة أطفال فلسطين PCRF تعلن فيه عن وظيفة مهندس صيانة وفقاً لما يلي :

المسمى الوظيفي: مهندس صيانة Maintenance Engineer

البرنامج / الوحدة: إدارة المشاريع

خط الإبلاغ: مدير المشاريع ومدير منطقة غزة

الموقع: دائرة السرطان في غزة ومكاتب غزة

نوع الوظيفة: أساس استشاري - 24 ساعة في الأسبوع

مهام الوظيفة

1. صيانة جلود الأرضيات (إصلاح ، شمع ، تلميع ، إلخ.)

2. صيانة محطة التحلية

3. صيانة سخانات المياه

4. صيانة الأجهزة والأدوات الطبية (أجهزة مراقبة طبية ، كرسي أسنان ، ثلاجات صيدلية ، معمل ، بنك دم ، إلخ)

5. صيانة الاجهزة الكهربائية بالقسم (تليفزيونات ، شاشات عرض ، غسالات ، مجفف ، ثلاجة ... الخ).

6. صيانة وحدات التكييف

7. صيانة السباكة

8. صيانة أعمال الخشب والألمنيوم (أقسام ، عيادة يومية ، غرفة ألعاب ، غرفة اجتماعات ، مكتبة) 9. صيانة المولدات الكهربائية ولوازمها

10. صيانة الأجهزة الإلكترونية (حواسيب ، طابعات ، إلخ).

11. صيانة اعمال الدهانات

12. صيانة الأسقف المعلقة واللوازم

13. صيانة محطات توليد الطاقة المائية

14. صيانة أثاث القسم وأسرة المرضى

15. خدمة الإنترنت في الدائرة

16. المساعدة في الحصول على عروض أسعار لبعض مشاريع مكتب غزة

17. الإشراف على الأعمال الهندسية المطلوبة للمشاريع في غزة

18. التواصل مع مهندسي وزارة الصحة بخصوص احتياجات قسم السرطان

متطلبات الوظيفة

- بكالوريوس هندسة.

- خبرة لا تقل عن سنتين في الصيانة.

- مهارات اتصال قوية باللغتين الإنجليزية والعربية.

- إلمام بالحاسوب وإجادة في Autodesk و Microsoft Windows.

- مهارات ممتازة في إعداد التقارير والكتابة الرسمية باللغتين الإنجليزية والعربية.

- القدرة على العمل في عطلات نهاية الأسبوع عند الحاجة

طريقة التسجيل

يجب على المرشحين المهتمين تقديم خطاب تغطية يسلط الضوء على العمل ذي الصلة والسيرة الذاتية.

- يجب تقديم خطابات الغلاف والسير الذاتية إلى البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

- يجب أن يتضمن سطر موضوع البريد الإلكتروني عنوان الوظيفة (Maintenance Engineer ).

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 19 يناير 2022