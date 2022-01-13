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وظيفة شاغرة بالأونروا في غزة

13 يناير 2022 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن الأونروا بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة ضابط إقراض Loan Officer وذلك للعمل في دائرة الإقراض الصغير بمكتب غزة الإقليمي وفقاً لما يلي :

مهام الوظيفة 

• يشجع ويبيع قروض التجزئة لأصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الصغيرة من خلال زيارات إلى الأسواق المحلية والمناطق الصناعية المحددة لدعم تطوير الأعمال من خلال تمويل رأس المال العامل وفرص الاستثمار.

• الترويج للقروض الاستهلاكية والإسكانية للأسر ذات الدخل المنخفض وبيعها من خلال زيارات إلى أماكن عملهم وأسرهم لتوفير التمويل لأصول الأسرة وتحسين المنزل.

• يضمن فحص المقترضين المحتملين ، بما في ذلك زيارة الشركات و / أو الأسر ، واستكمال طلبات القروض ، وتحليل طلبات القروض والتوصية بالصرف ؛

• من خلال قنوات التسويق والترويج الفردية ، يضمن تمويل القروض الجديدة والمتكررة لزيادة حجم المحفظة.

• متابعة مدفوعات أداء المحفظة لضمان معدل السداد المناسب.

• بالتنسيق مع موظفي الإدارة العامة المعنيين ، متابعة مدفوعات المحفظة السيئة من العملاء المتأخرين في السداد لتقليل حجمها.

• يؤدي واجبات أخرى قد يتم تعيينها.

المؤهلات والمهارات المطلوبة 

• دبلوم / بكالوريوس  في تخصص المحاسبة أوإدارة الأعمال أو الإقتصاد أو التسويق أو أي تخصص  آخر ذي صلة.

• خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المبيعات أو التسويق أو الأعمال المصرفية.

• القدرة على العمل ضمن فريق.

• مهارات التعامل مع الآخرين والاتصال والتسويق الفعال.

• التركيز على العملاء مع الحكم التجاري.

• الإلمام باحتياجات السوق المحلية.

• قدرات حل المشكلات.

• القدرة على التعامل مع التغيير والضغط.

• إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.

• حيازة رخصة قيادة سارية المفعول.

• الاستعداد للعمل خارج ساعات العمل العادية.

ملاحظات 

  • نوع العقد ومدته: عقد محدود المدة لمدة سنة واحدة ؛ قابل للتجديد.
  • الراتب الأساسي الشهري 846.60 دولارًا أمريكيًا على مستوى ML3B

طريقة التسجيل 

- رقم هذه الوظيفة هو 172227

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Loan Officer

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب  في موقع  (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 25/1/2022

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