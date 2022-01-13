وظيفة شاغرة بالأونروا في غزة

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة ضابط إقراض Loan Officer وذلك للعمل في دائرة الإقراض الصغير بمكتب غزة الإقليمي وفقاً لما يلي :

مهام الوظيفة

• يشجع ويبيع قروض التجزئة لأصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الصغيرة من خلال زيارات إلى الأسواق المحلية والمناطق الصناعية المحددة لدعم تطوير الأعمال من خلال تمويل رأس المال العامل وفرص الاستثمار.

• الترويج للقروض الاستهلاكية والإسكانية للأسر ذات الدخل المنخفض وبيعها من خلال زيارات إلى أماكن عملهم وأسرهم لتوفير التمويل لأصول الأسرة وتحسين المنزل.

• يضمن فحص المقترضين المحتملين ، بما في ذلك زيارة الشركات و / أو الأسر ، واستكمال طلبات القروض ، وتحليل طلبات القروض والتوصية بالصرف ؛

• من خلال قنوات التسويق والترويج الفردية ، يضمن تمويل القروض الجديدة والمتكررة لزيادة حجم المحفظة.

• متابعة مدفوعات أداء المحفظة لضمان معدل السداد المناسب.

• بالتنسيق مع موظفي الإدارة العامة المعنيين ، متابعة مدفوعات المحفظة السيئة من العملاء المتأخرين في السداد لتقليل حجمها.

• يؤدي واجبات أخرى قد يتم تعيينها.

المؤهلات والمهارات المطلوبة

• دبلوم / بكالوريوس في تخصص المحاسبة أوإدارة الأعمال أو الإقتصاد أو التسويق أو أي تخصص آخر ذي صلة.

• خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المبيعات أو التسويق أو الأعمال المصرفية.

• القدرة على العمل ضمن فريق.

• مهارات التعامل مع الآخرين والاتصال والتسويق الفعال.

• التركيز على العملاء مع الحكم التجاري.

• الإلمام باحتياجات السوق المحلية.

• قدرات حل المشكلات.

• القدرة على التعامل مع التغيير والضغط.

• إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.

• حيازة رخصة قيادة سارية المفعول.

• الاستعداد للعمل خارج ساعات العمل العادية.

ملاحظات

نوع العقد ومدته: عقد محدود المدة لمدة سنة واحدة ؛ قابل للتجديد.

الراتب الأساسي الشهري 846.60 دولارًا أمريكيًا على مستوى ML3B

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 172227

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Loan Officer

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 25/1/2022