الاحتلال يعتقل 3 خلال مواجهات بالضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين، فجر اليوم الخميس، خلال حملات دهم واقتحام تخللها اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال بعدد من المناطق في الضفة المحتلة.

وبحسب مكتب "إعلام الأسرى" فإن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر صالح أمين كميل بعد مداهمة منزله في قباطية جنوب جنين.

وكانت مواجهات دارت مساء أمس الأربعاء في منطقة باب الزاوية بوسط الخليل رشق خلالها شبان فلسطينيون من مسافة قريبة جدا قوات الاحتلال بالحجارة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز السام صوب الشبان في ظل انتشار عسكري مكثف ومنع تواجد المواطنين في المنطقة.

وتشنّ قوات الاحتلال حملات اعتقالات واقتحامات متكررة ويومية، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين