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لا وفيات وتسجيل 114 إصابة بكورونا في غزة

13 يناير 2022 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح يوم الخميس، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان لها انه تم تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات 24 الاخيرة.

وأضافت أنه تم تسجيل 114 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 191335 إصابة.

واشارات إلى أن الحالات النشطة 1248 حالة، وإجمالي المتعافين 188358 حالة، فيما كانت الوفيات 1729.

وأفادت بأن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 46 حالة، من بينها 37 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت القطاع بلغت 1957960 جرعة، وتلقى اللقاح 553823 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #اصابات #فايروس #كورونا

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