الاحتلال يقتحم بيت لحم ويداهم منازل مواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منطقة جبل الموالح وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم منازل الأسير جواد جواريش وشقيقه محمود، ومؤيد رزق وعبثت بها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في محافظة بيت لحم، مخيم عايدة، وجبل هندازة، ومناطق رفيدا ورخمه.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين