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بالفيديو جاموس يقتحم مطعمًا ويقذف رجلًا في الهواء

12 يناير 2022 . الساعة 23:22 بتوقيت القدس
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروّعة من كاميرا مراقبة في أحد مطاعم الصين، تظهر جاموسا يقتحم المطعم ويهاجم زبونا ويقذفه في الهواء.

وأظهر الفيديو شخصين يقفان داخل مطعم، وبينما كان أحدهما يفتح علبة شراب والآخر ينشغل بهاتفه، دخل عليهما جاموس ضخم فهاجم أحدهما وقذفه في الهواء.

كما يظهر الفيديو عودة الجاموس بعد حوالي 20 ثانية عبر مدخل مختلف، محطمًا الأثاث بقرونه، ليخرج لاحقًا من الباب الذي دخل منه.

وشوهد صديق الرجل وهو يخرج من المطعم طلبًا للمساعدة ثم عاد مع أشخاص بدؤوا تفقد الأضرار وإسعاف الرجل المصاب.

وحصلت الحادثة في مدينة تايتشو بشرق الصين، ونقل الرجل الذي تعرض للهجوم إلى المستشفى لإصابته بجروح في ساقه، بحسب موقع "نيوزفلير"

يشار إلى أن الجاموس اختفى بعد الحادثة، ولم يُعثر عليه.

 

 

المصدر / وكالات
تلجرام
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