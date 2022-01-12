خريشة: تصريحات الرجوب "جوفاء"

وصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، اليوم الأربعاء، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، بـ"الجوفاء والمكررة، والتي لا جديد فيها، ولا تخدم القضية الفلسطينية".

ودعا خريشة، الرجوب وفتح بأن "لا يكرروا أخطاء الماضي، وأن يبتعدوا عن استخدام الذرائع نفسها التي تستخدم منذ سنوات، ولا تنطلي على أحد".

وتابع في تصريح لوكالة "قدس برس": "يجب أن يكون هناك رغبة جادة في إنهاء الانقسام ومشاكله، ولكن على ما يبدو أن هذا لن يجرى".

واستبعد خريشة عقد اجتماع المجلس المركزي في الوقت القريب، قائلاً: "ربما ولّى هذا الاجتماع فعلياً".

وعزا أسباب ذلك، لمشاكل "فتح" الداخلية، والتنافس على المناصب وتوليها"، مؤكداً أن "هذا الاجتماع لن يعقد، إلا بعد حل هذه المشاكل".

واستدرك خريشة بالقول: "حتى لو عقد المجلس المركزي، فالنتيجة معروفة؛ لأن المنظمة أصبحت حكراً على فريق معين، استفرد بكل مكوناتها، ولن يسمح لأحد بالوجود فيها ومعارضته".

وقال: "إننا نقف أمام طرفين حالياً؛ طرف يبحث عن التسوية وحلفاء هذه التسوية، وطرف حول المقاومة ويبحث عن حلفاء حولها، لذلك أي حديث جديد حول المصالحة أصبح نقاشاً بيزنطياً لا يحمل أي معنى".

وزعم الرجوب في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس الثلاثاء: أن "الإخوان في حماس لا يوجد لديهم موقف واضح لجهة المضي نحو الشراكة الوطنية".

المصدر / وكالات