الاحتلال يخطر عائلة الأسير "جرادات" بهدم منزلهم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عائلة الأسير محمد جرادات في قرية السيلة الحارثية غرب جنين، بنيته هدم منزلها.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال، قرر هدم المنزل بزعم مشاركة "جرادات" في عملية قتل مستوطن منذ أسابيع، قرب مستوطنة "حومش" المخلاة بين جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة

ونشرت القناة العبرية السابعة، أنه سيسمح للعائلة بتقديم اعتراض أمام المحكمة على الإخطار، حيث كان قد أخطرها بقرار مماثل قبل نحو أسبوع.

وكانت عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" قد أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين