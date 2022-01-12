خاطر تدعو لإطلاق فعاليات لحماية الإبراهيمي من التهويد

دعت لمى خاطر المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق حملة فعاليات شعبية لحماية المسجد الإبراهيمي من خطر التهويد.

وحذرت خاطر في تصريح صحفي، من أن إجراءات الاحتلال المتواصلة في ساحاته ومحيطه تنذر بتهويده مع مساحات كبيرة في المنطقة الجنوبية من الخليل.

ويواصل مستوطنون أعمال حفريات تخريبية على مداخل المسجد الإبراهيمي تحت حماية قوات الاحتلال، ضمن مشروع تهويدي للمسجد وساحاته.

وقالت خاطر إن هذه الحفريات تأتي في سياق استكمال خطة كبيرة، متدرجة ومتواصلة، ينتهجها الاحتلال في الخليل بهدف الوصول إلى حالة تهويد كاملة للمسجد الإبراهيمي.

وأشارت إلى أن الاحتلال يسابق الزمن لأجل تحقيق تهويد المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وهذا يتطلب التنبه الرسمي والشعبي لكل هذه المخططات، لأنه ثبت أن إبطاله مرهون بالتحرك الشعبي المجابه لسياسات الاحتلال.

وشددت على ضرورة توعية الجمهور بمخاطر وأبعاد ما يجري، وتعبئته إعلامياً وميدانياً لأجل التحرك لحماية المسجد الإبراهيمي من خطر التهويد الكامل، وإبداع وسائل وآليات جديدة تعزز الحضور الفلسطيني فيه على مدار الوقت.

وجلب الاحتلال، يوم أمس الثلاثاء، رافعة كبيرة لرفع أكياس الطمم الذي تقوم بتعبئته من ساحات المسجد الخارجية.

وشرعت سلطات الاحتلال قبل أشهر، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.