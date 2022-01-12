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قرارات مهمة يتخذها "العمل الحكومي" بغزة.. طالع تفاصيلها

12 يناير 2022 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
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اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة في ضوء مداولاتها خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، عدة قرارات تهدف للتطوير والتسهيل شملت قطاعات مختلفة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن اللجنة اطلعت على التقارير الإدارية والمذكرات الإيضاحية المقدمة من المؤسسات الحكومية وأقرت محاضر اجتماعات لجان "الشؤون الإدارية والبنية التحتية والابتعاث والتدريب المركزية".

وأشار المكتب في بيان له، إلى أنه تم إقرار تخفيض قيمة تلزيم المقاصف المدرسية بنسبة 15% من المبلغ الأصلي للعام الدراسي 2021-2022.

وبين أنه تم اعتماد جائزة أفضل تحول رقمي ذكي في القطاع الخاص بقيمة إجمالية 5000$، كما تم تخصيص مبلغ 46 ألف دولار لصالح وزارة الأشغال لإنشاء حاضنة مرورية وفتحة بالجزيرة في شارع صلاح الدين عند مدخل بلدية وادي غزة.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على اعتبار ملف التدريب الحكومي لدى ديوان الموظفين العام ملفاً حكومياً مركزياً يتم تغطيته مالياً على بند النفقات العامة.

وذكر أن اللجنة أقرت الموافقة على توسعة شارع رقم 4 ضمن نفوذ بلدية بيت لاهيا ليصبح بعرض 26 متراً مع تعويض المواطنين المتضررين.

وأفاد بأنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة الحكم المحلي وعضوية مؤسسات حكومية لعمل مخطط لإنشاء وتطوير حسبة السمك بميناء غزة.

وأوضح أنه تم اعتماد المقترح المقدم من وزارة الاتصالات بشأن فحص مدى التزام المؤسسات الحكومية بسياسة أمن المعلومات وسلامة قواعد البيانات.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #قرارات #العمل الحكومي

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