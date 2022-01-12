"علماء فلسطين" تبدأ مجلسًا علميًّا بشرح "الحقوق الإسلامية"

بدأت الدائرة العلمية برابطة علماء فلسطين تنفيذ مجلس علمي أسبوعي لشرح كتاب "موسوعة الحقوق الإسلامية" لمؤلفه د. محمود المصري، بالتعاون مع الدائرة الدعوية في مسجد الخلفاء الراشدين بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وسيلقي النائب د. يوسف الشرافي رئيس الدائرة العلمية بالرابطة المجلس العلمي الأسبوعي، كل يوم ثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الخلفاء.

وأوضح الشرافي أن المجلس العلمي سيتناول موضوعات شرعية متنوعة، أبرزها حقوق الله تعالى على العباد، وحقوق الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، وحق الصحابة، والعلماء، وحق الوالدين والجوار.

ودعا المهتمين بالعلم الشرعي إلى الحرص على حضور المجلس.

المصدر / فلسطين أون لاين