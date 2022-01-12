الاحتلال يعتزم هدم مسجد في العيسوية بالقدس

أصدرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بهدم مسجد في بلدة العيسوية شرقي مدينة القدس خلال 4 أيام، بحجة عدم الحصول على الترخيص.

وقال علي درباس، وهو من أهالي البلدة، لمركز معلومات وادي حلوة، إن "بلدية الاحتلال أصدرت قرارا اليوم بهدم مسجد التقوى في قرية العيسوية خلال 4 أيام".

وأوضح أن "بلدية الاحتلال أخطرت بهدم مسجد التقوى قيد الإنشاء على مساحة نحو 300 متر مربع خلال 15 يوما من تاريخ إصدار القرار، بحجة عدم الترخيص".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد وأوقفت أعمال البناء فيه.

وأشار "مركز معلومات وادي حلوة" إلى أن أهالي العيسوية نظموا حملة إلكترونية لمنع هدم المسجد، بعنوان "لن تهدم مساجدنا".

ويواجه الفلسطينيون في القدس عراقيل تكاد لا تنتهي للحصول من السلطات الإسرائيلية على تصاريح للبناء، وهو وضع تقول السلطة الفلسطينية إنه يستهدف تغيير هوية المدينة المحتلة.

المصدر / الأناضول