"الهيئة 302": نرفض قرار "الأونروا" في لبنان فصل موظفين

رفضت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فصل 30 موظفًا من العاملين لديها في لبنان.

وأعلنت "الهيئة 302" في بيان، اليوم الأربعاء، "رفضها المطلق لعزم الوكالة فصل تسعة معلّمين، و17 كاتبا، وثلاثة عمال، ومهندسا على ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد"، واعتبرته "قراراً ظالماً".

وأوضحت أن القرار "جاء بعد عدم التزام الوكالة بوعودها بترتيب وضع الموظفين في وظائف جديدة، وفي ظل أوضاع إنسانية كارثية يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان".

ودعت "الهيئة 302"، إدارة "الأونروا" في لبنان إلى التراجع الفوري عن القرار ريثما إيجاد بدائل مناسبة للموظفين في الوكالة.

وعبرت عن "قلقها ومخاوفها من سلسلة التقليصات التي طالت اللاجئين في لبنان، وآخرها تبديل المساعدة النقدية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا".

وحثت "الهيئة302"، إدارة الوكالة على "تحمل مسؤولياتها بالبحث عن مصادر التمويل، وتغطية احتياجات اللاجئين وفق المهام الموكلة إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتعاني "الأونروا" من أزمات مالية متراكمة؛ ما أدى إلى تقليص خدماتها، واتخاذ إجراءات قاسية، بحسب رسالة وجهها المفوض العام لوكالة فيليب لازيرني، إلى موظفي الوكالة الأممية، الشهر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين