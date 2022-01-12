ضباط أمريكيون يجرون جولة في الخليل بإرشاد "فاشي"

قال موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، إن جولة نظمت لضباط أمريكيين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عبر مسؤول جيش الاحتلال في الضفة الغربية، يهودا فوكس.

وأشار موقع الصحيفة، اليوم الأربعاء، إلى أن مهمة إرشاد الأمريكيين في الخليل، كانت تحت مسؤولية المتحدث باسم البؤرة الاستيطانية في المدينة، نوعام أرنون، الذي ينتمي إلى حركة "كاخ" العنصرية – الفاشية التي أسسها الحاخام المأفون مئير كهانا.

وأجرى مكتب "فوكس" اتصالا مع "أرنون"، وطلب منه تنظيم يوم دراسي للضباط الأميركيين، وشملت الجولة، التي جرت الأسبوع الماضي، الحرم الإبراهيمي والبؤر الاستيطانية في الخليل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن المزاعم التي أدلى بها أرنون أمام الضباط الأميركيين تركزت على "قضايا دينية".

ونقلت الصحيفة عن أرنون قوله إن الجولة في الحرم الإبراهيمي "تركزت على التاريخ اليهودي للمكان".

ولفتت الصحيفة إلى أن الضباط الأميركيين الذين شاركوا في الجولة "مسؤولون عن تدريب قوات أجهزة الأمن الفلسطينية".

وكتب أرنون في صفحته في "فيسبوك" بعد الجولة أن "وفد ضباط أميركيين كبار جاء ليسمع ويتعلم ويتعرف ويتأثر".

وأضاف أرنون أن الطلب بإرشاد الضباط الأميركيين جاء من سكرتارية مسؤول جيش الاحتلال في الضفة، وفوكس كان حلقة الوصل.

المصدر / فلسطين أون لاين