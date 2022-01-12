مطالبة هولندا بالتراجع عن قرارها وقف تمويل "العمل الزراعي"

سلمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الأربعاء، مدير الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة أيمن فتيحة، مذكرة طالبت فيها الاتحاد الأوروبي بتحركٍ جاد من أجل ضمان تراجع هولندا عن قرارها واستمرار دعمها لاتحاد لجان العمل الزراعي.

وطالبت الشبكة الاتحاد الأوروبي بضرورة استمرار دعمه لاتحاد لجان العمل الزراعي وغيره من المنظمات الأهلية والضغط من أجل حماية هذه المنظمات ومواجهة حملة التحريض الإسرائيلية.

وأكّدت أنّ القرار الهولندي جاء استجابة لحملة التحريض التي تقودها (إسرائيل) ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وهو ما يعد انتهاكاً فاضحاً للمواثيق والمعاهدات الدولية والحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها.

واعتبرت الهيئة التنسيقية للشبكة أنّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال حملة التحريض وتصنيف المنظمات الأهلية بما يسمى بـ(الإرهاب) من أجل تجفيف منابع التمويل لهذه المنظمات وتقويض دورها المهم في فضح انتهاكات الاحتلال وبرامجها الهادفة إلى تعزيز صمود المزارعين على أرضهم.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، قد صادق في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي على تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية على أنها (إرهابية)، وهي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

المصدر / فلسطين أون لاين