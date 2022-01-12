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لمشاركة كاتب إسرائيلي..

أدباء عرب ينسحبون من مهرجان أدبي إماراتي

12 يناير 2022 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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أعلن أربعة أدباء من دولة الكويت وسلطنة عمان، انسحابهم من مهرجان "طيران الإمارات للآداب 2022"، المقرر تنظيمه في الأول من فبراير/ شباط المقبل، بسبب مشاركة الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان ضمن أنشطة المهرجان.

والأدباء هم: الكاتبة بشرى خلفان (سلطنة عمان)، الروائية منى الشمري، الكاتب علي عاشور الجعفر والكاتب أحمد الزمام (الكويت).

وثمنت حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات "BDS" موقف الأدباء والأديبات الذين سارعوا لمقاطعة المهرجان، التزاماً بالموقف الشعبي العربي، وبمصالح الأمّة العربية وثوابتها القومية والوطنية.

وقالت: إنّ مشاركة "غروسمان" والاحتفاء به كـ "ناشط سلام" في مهرجانٍ يقام على أرضٍ عربيّة هو "إقحام سياسيّ فجّ"، يسعى لجرّ الكتّاب والأدباء العرب في مستنقع التطبيع الثقافي والأدبي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت: "غروسمان"، المعادي لحقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والمدافع عن نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، لا يشارك في جلسة واحدةٍ إلى جانب عددٍ من الكتّاب فحسب، بل أفرد له المهرجان لقاءً خاصاً به، في السادس من شباط/فبراير، للحديث عن "مسيرته الأدبيّة في الكتابة عن الحرب والسلام".

كما أشاد ائتلاف "الخليج ضد التطبيع" بانسحاب الأدباء الأربعة، داعيا بقية المشاركين والمشاركات إلى الانسحاب من المهرجان، الذي تمتدّ فعالياته على مدار أسبوعين في الفترة الواقعة بين 3-13 شباط/فبراير 2022.

المصدر / وكالات
تلجرام
#تطبيع #الامارات #انسحاب أدباء

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