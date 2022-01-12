خلال الحملة.. "النقل والمواصلات": نسبة ترخيص المركبات بغزة فاقت 60%

غزة/ صفاء عاشور:

أكدت وزارة النقل والمواصلات أن حملة ترخيص المركبات وتصويب الأوضاع القانونية لها شهدت على مدار الشهرين الماضيين إقبالاً كثيفاً، حيث كان المواطنون يتوجهون إلى مراكز الترخيص المنتشرة في قطاع غزة بالآلاف.

وقال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، خليل الزيان لـ"فلسطين أون لاين": "إن نسبة الإقبال على ترخيص المركبات التي بدأت بها الوزارة منذ تاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فاقت الـ60% وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز 37% فقط".

وبين الزيان أنه لا يمكن الإفصاح حتى الآن عن عدد المستفيدين من الحملة لعدم انتهائها، لافتاً إلى أن آخر موعد لحملة التخفيضات سيكون بتاريخ 31 من الشهر الجاري.

وأكد الزيان أنه لا مجال لتمديد الحملة لفترة قادمة، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تعزيز الجانب الإيجابي لكل من التزم بترخيص المركبات بعد انتهاء الحملة عبر تقديم مجموعة من الحوافز.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي عذر لمن لم يستفد من الحملة ويرخص مركبته ويسوي أوضاعها خلال هذه الفترة، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي مركبة غير مؤهلة على الطريق بعد انتهاء مدة قرار التخفيض وسيتم التعامل معها حسب القانون.

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد أعلنت عن حملة لترخيص المركبات في قطاع غزة في 24 أكتوبر 2021، وتستمر لثلاثة أشهر، وكانت ضمن جملة من القرارات والإجراءات الحكومية للتخفيف عن المواطنين، ومن ضمنها حملة التخفيض على رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50%.