"حماس": دماء الشهيد المُسن "أسعد" لن تذهب هدرًا وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن ارتقاء المسن الحاج عمر عبد المجيد أسعد شهيدًا في قرية جلجليا شمال رام الله بالضفة الغربية، بعد الاعتداء عليه والتنكيل به، جريمة سيدفع الاحتلال ثمنها، وأن دماءه لن تذهب هدرًا.

وتوجه الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء، بالتحية لأهلنا الصامدين في النقب المحتل، الذين انتفضوا ضد الاحتلال وواجهوا عمليات الهدم والتجريف وتصدوا لمحاولات تهويد أراضيهم.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل لإسناد أهلنا في النقب المحتل ودعمهم في مواجهة سياسة الاحتلال الإجرامية، مشيرًا إلى أن سلوك الاحتلال العدواني وإجرامه المتواصل بحق شعبنا لن يقابل إلا باستمرار المقاومة وتصاعد العمليات البطولية ضده.

المصدر / فلسطين أون لاين