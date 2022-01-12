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"حماس" تنعى والد القائد السنوار

12 يناير 2022 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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يحيى السنوار رئيس حركة حـمـاس في قطاع غزة برفقة والده (أرشيف)

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، "الوالد الحاج إبراهيم حسن السنوار، والد رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، وشقيقه القائد محمد السنوار"، بعد أن وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز التسعين عامًا، قضاها عابدًا زاهدًا صابرًا محتسبًا.

وقالت حركة "حماس" في بيان نعي، اليوم الأربعاء، "إننا إذ ننعى الوالد الفقيد، نستذكر صبره وجلده منذ النكبة التي عايشها شابًا، وبقي قلبه معلقًا بعسقلان حتى فاضت روحه، كما نستذكر تضحياته العظيمة، وصموده أمام طغيان الاحتلال الذي هدم بيته عدة مرات، وأسر أبناءه، وحاول اغتيالهم مرارًا".

وسألت الحركة الله أن يتغمد روح الحاج أبو جميل السنوار بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، باعثةً بخالص العزاء لأبنائه ولذويه ولشعبنا عامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حماس #يحيى السنوار #نعي

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