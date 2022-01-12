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الاحتلال يسجل أعلى حصيلة يومية: نحو 44 ألف إصابة بـ"كورونا"

12 يناير 2022 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 43,815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية يتم رصدها منذ تفشي الوباء في آذار/ مارس 2020.

وبحسب الوزارة نفسها، فقد سجلت الإصابات الجديدة، الثلاثاء، بعد إجراء 362 ألف فحص لتشخيص الإصابة بـ"كورونا"، بما في ذلك فحوصات PCR والفحوصات السريعة (أنتيجين/ الأجسام المضادة)، لتصل نسبة الفحوصات الموجبة إلى 12.09%.

ومنذ منتصف الليلة الماضية وحتى التاسعة من صباح اليوم، سجلت 2,669 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الإصابات النشطة إلى 222,877 حالة نشطة، ليبلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا في إسرائيل 1,622,053 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8,274 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/ مارس 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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