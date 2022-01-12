الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي سلفيت: أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال واصلت إغلاق مدخل قرية مردا شمال سلفيت، الغربي بالبوابة الحديدية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الشرقي، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق التفافية بديلة.

وفي الخليل: أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على جسر حلحول شمال الخليل، الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان على جسر حلحول شمال الخليل، ما أدى إلى إصابة الشاب مؤمن الأطرش (19 عاما) في قدمه، وشاب آخر نقل إلى إحدى مستشفيات المدينة للعلاج.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في مدينة الخليل وبلدتي يطا وحلحول.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت وسام نضال اسعيد، من مدينة الخليل، وأنور محمد البو (20 عاما)، وعلي محمد ابو زلطة (18 عاما)، ومالك مصطفي جحشن من بلدة حلحول، وعبد الله محمود مخامرة، ويوسف شحادة الجندي، وعلي احمد النجار من بلدة يطا.

وفي جنين: أصيب، اليوم الأربعاء، شاب من بلدة برقين برصاصة في الساق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بئر الباشا، فيما اعتقل ثلاثة آخرون من بلدة السيلة الحارثية.

وأفادت مصادر محلية أخرى، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في قرية بئر الباشا، ما أدى إلى إصابة شاب من بلدة برقين كان يتواجد في المكان بعيار ناري في الساق، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية، عرف من أصحابها ذوي الأسرى يعقوب القادري غوادرة، وشادي وسامي وهيثم غوادرة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال: محمد طاهر الشلبي، وعمرو نور الدين طحاينة، وسامر عادل شواهنة بعد أن داهمت منازلهم في بلدة السيلة الحارثية.

ففي بيت لحم: اندلعت الليلة الماضية، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة خربة الدير، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق الجنود خلالها قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال حطموا زجاج مركبة تعود للمواطن سالم مغني الشاعر.

وفي القدس المحتلة: اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، المعلم في مدرسة ذكور شهداء قطنة الثانوية في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، إياد إلياس ربيع، وهو أسير محرر، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين