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ضمن منافسات السوبر الإسباني

مواجهة نارية في السعودية بين الغريمين برشلونة وريال مدريد

12 يناير 2022 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

يحتضن "درة الملاعب"، استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي منافسات كأس السوبر الإسباني 2021.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى "درة الملاعب" لمشاهدة الكلاسيكو، في نصف النهائي الأول من كأس السوبر الإسباني.

وتشهد بطولة السوبر الإسباني 2021 مشاركة أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، وأتلتيك بيلباو وصيف كأس ملك إسبانيا، ويلعب الفريقان مساء غدا الخميس .

برشلونة، بطل كأس ملك إسبانيا، يدخل المباراة وهو يعاني بشدة على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، وبالطبع سيكون فوزه على ريال مدريد بمثابة طوق نجاة فيما تبقى من الموسم، خاصة وأن سيمنح "البلوجرانا" دفعة معنوية هائلة فيما تبقى من الموسم.

أما ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني، فيمر بحالة مثالية في الدوري الإسباني، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية الوصيف.

المصدر / وكالات
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#السعودية #برشلونة #ريال مدريد #كاس السوبر الاسباني

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