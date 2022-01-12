"حماس" تنعى نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين السابق "أبو غنيمة"

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين السابق، المهندس محمود زياد أبو غنيمة، الذي وافته المنية بعد معاناة من مرض عضال أصابه، في العاصمة الأردنية عمّان، يوم أمس.

وقالت الحركة في بيان النعي، اليوم الأربعاء: إن "المهندس محمود حمل اسم والده الراحل زياد أبو غنيمة، فكان اسما على مسمّى، وكان قامة نقابيّة كبيرة، عرف بعلاقاته الواسعة، ودماثة خلقه، ودفاعه عن قضايا شعبه ووطنه وأمّته، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية، التي كانت حاضرة دائما في أنشطته وفعالياته".

وأشارت الحركة إلى أن الأردن وفلسطين فقدتا بغياب أبي زياد راحلة من رواحلهما، ورجلا من رجالاتهما، باعثةً خالص العزاء لأهله وذويه وعائلته، ورفاق دربه في العمل الإسلامي والنقابي.

وكانت عائلة النقيب أبو غنيمة أعلنت في وقت سابق لوفاته، أن الأطباء شخصوا إصابة الفقيد بمرض "نادر جدا" من أورام الدماغ، وكان في مرحلة متقدمة جدا.

المصدر / فلسطين أون لاين