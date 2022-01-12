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مع تعافي 86 حالة

3 وفيات و96 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

12 يناير 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 1293 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

كما ذكرت أنها سجلت 86 حالة جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 191221 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1248 حالة، وإجمالي المتعافين 188244 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1729 وفاة.

وأكدت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، من بينها 38 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 553155 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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