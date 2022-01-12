مطلوب استشاريين في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة جايدنس للاستشارات والتدريب وتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجاتها إلى:

• فريق استشاري تكنولوجي (مكون من 3 استشاريين على الأكثر)، للمشاركة مع الشركة في عرض فني بمجال (تطوير نظام الإحالة الرقمية بين مجموعة من المؤسسات الأهلية)، حيث سيتم تقديم العرض لإحدى المنظمات.

ملاحظة: فترة العمل المتوقعة 175 ساعة ، سعر الساعة المقترح للاستشاري لا يقل عن 20$.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين/ات وهي التالي:

1. أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو علوم الحاسوب أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة.

2. يفضل أن يكون لديه خبرة مهنية لا تقل عن (5) سنوات في مجال تطوير أنظمة الإحالة الرقمية وأي أنظمة إلكترونية أخرى في مجال عمل مؤسسات المجتمع المدني.

3. يفضل أن يكون لديه خبرة مهنية في مجال نظم المعلومات الإدارية MIS.

4. يفضل أن يكون لديه خبرة مهنية في مجال العمل بمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي وبالذات الصحية منها.

5. أن يكون لديه خبرة في مجال تطوير المواقع الإلكترونية.

6. أن يكون متمكن في مجال إعداد دليل استخدام لنظام الإحالة الرقمية بعد تطويره.

7. أن يكون لديه القدرة على تدريب الفريق حول كيفية استخدام نظام الإحالة الرقمية بعد تطويره.

8. القدرة على الاتصال والتواصل الفعال والعمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل

- فمن يجد أن الشروط السابقة تنطبق عليه نتمنى منه إرسال السيرة الذاتية (CV) محدثة، مـــع ضرورة إرسال السيرة الذاتية محدثة، ويتم إرســــال ذلك على البريد الإلكتروني التالي [email protected]

- للاستفسار: واتس رقم 00972599560082

- آخر موعد لإرسال السيرة الذاتية (CV) محدثة اليوم الأربعاء الموافق 12/01/2022