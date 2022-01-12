وظيفة "إدخال وتدقيق بيانات" في شركة محلية

تعلن شركة Unit One Group عن حاجتها إلى خريجات لشغل وظائف "إدخال وتدقيق البيانات"، على أن تتوفر في المتقدمات الشروط التالية:

1. إجادة التدقيق الإملائي باللغتين الإنجليزية والعربية إجادة تامة

2. طباعة وإدخال البيانات باللغتين الإنجليزية والعربية بدقة وسرعة عالية

3. القدرة على التعامل مع الحاسوب

4. القدرة على تحمل ضغط العمل

5. القدرة على العمل بروح الفريق

6. التفرغ التام للعمل

7. أن تكون من سكان مدينة غزة



فعلى من تجد في نفسها الكفاءة والقدرة على شغل هذه الوظيفة أن تقوم بالتسجيل، عبر النموذج التالي:

https://forms.gle/fa7cKFy7djUWrTr38

للتواصل والاستفسار:جوال / 0595760009



سيتم التواصل فقط مع من تنطبق عليهم الشروط أعلاه لتقديم امتحان عملي