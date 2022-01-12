وظائف شاغرة في جامعة الإسراء

إعلان توظيف صادر عن جامعة الاسراء في غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى الوظائف التدريسية بنظام الساعة/العقد الفصلي التالية:

- عضو هيئة تدريس في اللغة الإنجليزية.

- عضو هيئة تدريس في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات (تطوير تطبيقات الهواتف النقالة).

- عضو هيئة تدريس في علوم التمريض.

- عضو هيئة تدريس في هندسة أنظمة الحاسوب

الهدف من الوظيفة: المشاركة في العملية التعليمية والبحثية في الجامعة.

المهام المطلوبة:

- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية والعملية وحلقات النقاش لمقررات التخصص.

- القيام بأعمال الامتحانات العملية والنظرية والشفوية حسب النظام الأكاديمي في الجامعة.

- ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلبة ورعاية شؤونهم.

- المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية.

- التمسك في القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلبة.

- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية بما فيها لجان الكلية والقسم.

- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم.

- الالتزام بتطبيق اجراء الجودة الخاص بالقسم.

- القيام بأية مهام يكلف بها من الجامعة.

المؤهلات العلمية المطلوبة:

- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في مجال التخصص المطلوب.

- خبرة لا تقل سنتين في مجال التدريس.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.

الأوراق المطلوبة:

- السيرة الذاتية

- صورة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد

- صورة عن كافة الشهادات معتمدة ومعادلتها من قبل وزارة التعليم العالي.

- شهادة خبرة في مجال التدريس.

تقديم الطلبات :

تقدم طلبات التوظيف من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة (www.israa.edu.ps) بوابة التوظيف من الرابط (http://jobs.israa.edu.ps/Login.aspx.) .

- تقدم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 19/01/2022