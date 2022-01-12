وظائف شاغرة في جامعة الإسراء

إعلان توظيف صادر عن جامعة الاسراء في غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى الوظائف التدريسية بنظام الساعة/العقد الفصلي التالية:
- عضو هيئة تدريس في اللغة الإنجليزية.
- عضو هيئة تدريس في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات (تطوير تطبيقات الهواتف النقالة).
- عضو هيئة تدريس في علوم التمريض.
- عضو هيئة تدريس في هندسة أنظمة الحاسوب
الهدف من الوظيفة: المشاركة في العملية التعليمية والبحثية في الجامعة.
المهام المطلوبة:
- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية والعملية وحلقات النقاش لمقررات التخصص.
- القيام بأعمال الامتحانات العملية والنظرية والشفوية حسب النظام الأكاديمي في الجامعة.
- ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلبة ورعاية شؤونهم.
- المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية.
- التمسك في القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلبة.
- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية بما فيها لجان الكلية والقسم.
- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم.
- الالتزام بتطبيق اجراء الجودة الخاص بالقسم.
- القيام بأية مهام يكلف بها من الجامعة.
المؤهلات العلمية المطلوبة:
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في مجال التخصص المطلوب.
- خبرة لا تقل سنتين في مجال التدريس.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.
- القدرة على العمل تحت الضغط.
- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.
الأوراق المطلوبة:
- السيرة الذاتية
- صورة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد
- صورة عن كافة الشهادات معتمدة ومعادلتها من قبل وزارة التعليم العالي.
- شهادة خبرة في مجال التدريس.
تقديم الطلبات :
تقدم طلبات التوظيف من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة (www.israa.edu.ps) بوابة التوظيف من الرابط (http://jobs.israa.edu.ps/Login.aspx.) .
- تقدم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 19/01/2022