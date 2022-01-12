الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وانخفاض ملموس الخميس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق إلى بارد ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو باردا إلى شديد البرودة ليلا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، واعتبارا من ساعات المساء تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر يوم الجمعة المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

أما السبت، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

المصدر / فلسطين أون لاين