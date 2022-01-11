أفادت وسائل إعلام الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطيين "إسرائيليين" خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في النقب المحتل.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ الأهالي أشعلوا إطارات مطاطية في منطقة شقيب السلام في النقب المحتل احتجاجًا على اعتداءات الاحتلال بحقهم.

شبان غاضبون من قرية شقيب السلام في النقب، يضرمون النار في سيارة تابعة لمخابرات الاحتلال pic.twitter.com/vrJ4dsZxvS — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 11, 2022

وأضافت المصادر أن حالة من التوتر تسود النقب المحتل في عدة مناطق، وذلك عقب ما أشعل الشبان الإطارات وأحرقوا سيارة لمخابرات الاحتلال، احتجاجا على تجريف ومصادرة الأراضي من الفلسطينيين في الداخل لصالح مشاريع الصندق الدائم لـ"إسرائيل" "كاكال".

توتر في النقب، وإشعال إطارات وإحراق سيارات وصدامات مع شرطة الاحتلال احتجاجا على تجريف ومصادرة الأراضي من الفلسطينيين في الداخل pic.twitter.com/gHIqg9LqJz — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 11, 2022

وأكدت مصادر محلية، صباح اليوم، أنّ شرطة الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في منطقة النقب، تركزت في قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف، حيث اقتحمت الشرطة القرية وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، ونفذت حملة الاعتقالات في محاولة لردعهم عن التصدي لتجريف أراضيهم تمهيدًا للاستيلاء عليها.

وكانت الشرطة قد هدمت في ساعات الصباح خيمة اعتصام نصبها أهالي قرية الاطرش، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم التي تواجه مخططا لتهجيرهم والاستيلاء عليها.