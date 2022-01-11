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بالفيديو توتر ومواجهات في النقب المحتل وإحراق سيارات لشرطة الاحتلال

11 يناير 2022 . الساعة 22:37 بتوقيت القدس
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توتر ومواجهات في النقب

أفادت وسائل إعلام الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطيين "إسرائيليين" خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في النقب المحتل.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ الأهالي أشعلوا إطارات مطاطية في منطقة شقيب السلام في النقب المحتل احتجاجًا على اعتداءات الاحتلال بحقهم.

وأضافت المصادر أن حالة من التوتر تسود النقب المحتل في عدة مناطق، وذلك عقب ما أشعل الشبان الإطارات وأحرقوا سيارة لمخابرات الاحتلال، احتجاجا على تجريف ومصادرة الأراضي من الفلسطينيين في الداخل لصالح مشاريع الصندق الدائم لـ"إسرائيل" "كاكال".

وأكدت مصادر محلية، صباح اليوم، أنّ شرطة الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في منطقة النقب، تركزت في قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف، حيث اقتحمت الشرطة القرية وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، ونفذت حملة الاعتقالات في محاولة لردعهم عن التصدي لتجريف أراضيهم تمهيدًا للاستيلاء عليها.

وكانت الشرطة قد هدمت في ساعات الصباح خيمة اعتصام نصبها أهالي قرية الاطرش، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم التي تواجه مخططا لتهجيرهم والاستيلاء عليها.

تلجرام
#الاحتلال #النقب #توتر

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