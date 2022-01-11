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تقرير يوثّق 302 انتهاكًا "إسرائيلياً" بحق صيادي قطاع غزة خلال 2021

11 يناير 2022 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين

وثّق اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة، اليوم الثلاثاء، 302 انتهاكًا "إسرائيلياً" بحق صيادي قطاع غزة خلال 2021.

وأوضح الاتحاد، في إحصائية له، أنّ الانتهاكات "الإسرائيلية" تسببت بارتقاء 3 شهداء، وإصابة 7 صيادين، واعتقال 11 آخرين، وتدمير 33 مركبًا.

بالإضافة إلى إتلاف شباك ومعدات صيد بواقع 57 مرة، ومصادرة 6 مراكب، وتقليص مساحة الصيد 5 مرات، وإغلاق البحر بشكل كامل 19 مرة.

وبيّن الاتحاد أنه استند في معلوماته على ما قامت به دائرة الضغط والمناصرة التابعة له من عمليات توثيق ميدانية، ومعاينة مباشرة للانتهاكات الواردة أعلاه.

يشار إلى أنّ هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسةٍ "إسرائيلية" ممنهجة تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع المُحاصر، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 15 عامًا، ومُحاربتهم حتى في لقمة العيش.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاحتلال #صيادين #انتهاكات

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