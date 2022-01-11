حماس تبارك عملية الدهس غرب رام الله: نحن أمام فعل ثوري متكامل في كل الضفة الغربية

بارك الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد أبطال ثورة شعبنا في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال المجرم شمال غرب مدينة رام الله الباسلة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، "يأتي تصاعد الفعل المقاوم في كل مدن الضفة الغربية كرد طبيعي على وجود الاحتلال، وضد سياسته الاجرامية بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا الأبطال".

وأوضح أن هذه العملية تؤكد مرة أخرى أننا أمام فعل ثوري متكامل في كل الضفة الغربية ، وأن هذه الثورة لن تهدأ إلا بطرد المحتل وكنس مستوطنيه وتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.

وكان قد أصيب جندي "إسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء، بعملية دهس شمال غرب رام الله.

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال بأنّ عملية دهس وقعت شمال غرب رام الله؛ أدت إلى إصابة جندي بجروح متوسطة قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي القرى الفلسطينية المهجرة.

وأعلن الاحتلال في وقت لاحق اعتقال منفذ العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين