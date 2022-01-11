أبو مرزوق: لا يمكن إجراء الانتخابات على مقاس تنظيم معين

قال مسؤول مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم الثلاثاء، إن الحالة الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة هي أن يثور شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد أبو مرزوق خلال لقاء متلفز عبر قناة الأقصى، أن الشعوب الحرة ترفض الاحتلال وتقاومه بكل الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يستقر الشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال جاثماً على أرضه ويدنس مقدساته.

وشدد على أن يد حماس ستبقى على الزناد حتى التحرير ودحر الاحتلال.

وفي موضوع الانتخابات قال أبو مرزوق، إنه لا يمكن إجراء الانتخابات على مقاس تنظيم معين، داعياً حركة فتح إلى مراجعة مواقفها السياسية.

وجدد التأكيد على استعداد حركة حماس للعمل على إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة.

وأشار أبو مرزوق إلى أن روسيا دعت حماس وفتح لإجراء حوار جديد في سبيل تحقيق المصالحة إلا أن فتح لم تقبل الدعوة الروسية.

المصدر / فلسطين أون لاين