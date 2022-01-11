السعودية تُشيّد أول فندق للإبل في العالم من فئة 5 نجوم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأول فندق للإبل في العالم شيد بالمملكة العربية السعودية بسعة 120 غرفة، في حين تبلغ تكلفة الليلة الواحدة 400 ريال ما يقارب نحو 106 دولارات.



ونشر نادي الإبل في المملكة مقطع الفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة، بتعليق قال فيه: "تطمن.. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل".



وبين التقرير أن الفندق وعبر غرفه الـ120 "يقدم كافة الخدمات الفندقية، حيث يعتبر الفندق الأول من نوعه على مستوى العالم".

المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل محمد الحربي، قال إن تكلفة إقامة الإبل، مقابل الليلة في هذا الفندق 400 ريال وحال بلوغ الساعة الـ12 والنصف ظهرًا دون دفع مقابل مادي جديد، يكون على الجمل الانصراف.

ويخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخصاً، وهم موزعون ما بين خدمات الغرف، والعناية، والاهتمام، والحماية كذلك.



ويقدم فندق تطمن، حسب الحربي، خدمة 5 نجوم، منها تحضير وجبات خاصة بالإبل، بجانب العناية والاهتمام بالشكل والمظهر العام، بجانب توفير الحليب الساخن، إضافةً إلى الحرص على تنظيف وتدفئة الغرف.

ويحتضن المهرجان مشاركات من قبل كبار الملاك من السعودية ودول الخليج والدول العربية، ومشاركات من دول أخرى، مثل روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، على أن تستمر الفعاليات لمدة 40 يومًا.

المصدر / وكالات