"بيرزيت" تعلّق الدوام الحضوري حتى الأحد المقبل

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11 يناير 2022 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
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جامعة بيرزيت

أعلنت جامعة بيرزيت، تعليق التعليم حضوريًّا وعن بُعد حتّى الأحد المُقبل، وذلك في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت الجامعة في بيانها أنه "لن يكون هناك تعليم وجاهي أو إلكتروني خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت 12، 13، و15 كانون الثاني (يناير) 2022".

وأشارت إلى أنه سيتمّ "إعادة تقييم الوضع لاحقا".

وقالت الجامعة في بيانها إن قرار تعليق التعليم، يأتي نظرا إلى "الحاجة لاستئناف الحوار الداخلي الهادف إلى توحيد الموقف في مواجهة الاحتلال، وتنقية الأجواء لضمان بيئة جامعية آمنة وملائمة لاستئناف العملية التعليمية".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#بيرزيت #جامعة

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