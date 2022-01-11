أصيب جندي إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في عملية دهس شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بإصابة أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية دهس وقعت مساء اليوم قرب مستوطنة (حلميش) شمال غرب مدينة رام الله.

من جانبها، ذكرت القناة 14 العبرية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وصلت إلى المكان.

فيديو للسيارة التي نفذت عملية الدهس قرب "حلميش" بعد ملاحقتها pic.twitter.com/qm3OmNTatZ — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 11, 2022

وأفادت الطواقم الطبية التابعة للاحتلال بأن جنديا أصيب بجروح وصفت بـ"المتوسطة" في عملية دهس، واعتقال المنفذ.

وأضافت أن مروحية تابعة لجيش الاحتلال وصلت إلى المكان لنقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المنطقة التي وقعت فيها عملية الدهس، قرب مستوطنة "حلميش"، غرب مدينة رام الله، شهدت تحليقا مروحيا مكثفا لجيش الاحتلال.



إعلام الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية الدهس غرب رام الله pic.twitter.com/99RE5QhqZM — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 11, 2022





المصدر / فلسطين أون لاين