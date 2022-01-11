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بالفيديو إصابة جندي "إسرائيلي" في عملية دهس قرب مستوطنة "حلميش" برام الله

11 يناير 2022 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
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أصيب جندي إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في عملية دهس شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بإصابة أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية دهس وقعت مساء اليوم قرب مستوطنة (حلميش) شمال غرب مدينة رام الله.

من جانبها، ذكرت القناة 14 العبرية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وصلت إلى المكان.

وأفادت الطواقم الطبية التابعة للاحتلال بأن جنديا أصيب بجروح وصفت بـ"المتوسطة" في عملية دهس، واعتقال المنفذ.

 وأضافت أن مروحية تابعة لجيش الاحتلال وصلت إلى المكان لنقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المنطقة التي وقعت فيها عملية الدهس، قرب مستوطنة "حلميش"، غرب مدينة رام الله، شهدت تحليقا مروحيا مكثفا لجيش الاحتلال.
 


 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#عملية دهس #حلميش #اصابة جندي

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