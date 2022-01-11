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الجزائر يتعثر في أمم أفريقيا

11 يناير 2022 . الساعة 17:44 بتوقيت القدس
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من لقاء منتخب الجزائر مع منتخب سيراليون

تعثر المنتخب الجزائري، اليوم الثلاثاء، في بداية مشواره للدفاع عن لقبه في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، وتعادل سلبيا مع نظيره السيراليوني.

وحصل كل منتخب على نقطة واحدة بداية مباريات المجموعة الخامسة، في انتظار المواجهة الأخرى التي ستجمع غينيا وساحل العاج غدا.

ورغم التعثر، نجح المنتخب الجزائري في الحفاظ على سلسلة مبارياته المتتالية بلا خسارة، ووصل إلى المباراة رقم 35 على التوالي، ليعادل إنجاز إسبانيا والبرازيل، ويستمر في ملاحقة الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إيطاليا (37 مباراة).

المصدر / وكالات
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