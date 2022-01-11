أمير عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه هنية مواصلة الدعم للقضية الفلسطينية

قالت حركة حماس اليوم الثلاثاء إن وفداً من قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية قد التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك أثناء زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة.

واستعرض وفد قيادة الحركة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يجري في القدس والضفة المحتلة وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وتداعيات حصار غزة.

وتمت الإشادة بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من القضية الفلسطينية ودعم المقاومة في فلسطين.

من جانبه استعرض الوزير الإيراني التطورات الجارية في عدد من الملفات ومنها المصالحات الإقليمية ومفاوضات فيينا، وأكد موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وعلى الصعيد ذاته رحب وفد قيادة الحركة بالتوجهات نحو تحقيق وفاق بين الدول العربية والإسلامية وخاصة الجهود المبذولة ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في الدوحة، "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدفاع المشروع ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني".

وأكد أمير عبد اللهيان أنّ "مواقف الجمهورية الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية مبدئية وثابتة"، لافتاً إلى أنّ بلاده "تدين الجرائم والاعتداءات على المقدسات الفلسطينية".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على "الدفاع عن المقاومة الفلسطينية أمام الاحتلال الصهيوني".

من جانبه، ثمّن هنية "دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني"، مطالباً بـ"مواقف عربية ودولية ضد الغطرسة الصهيونية".

وحضر اللقاء القياديان في "حماس" موسى أبو مرزوق وخليل الحية، إلى جانب السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني.

المصدر / وكالات